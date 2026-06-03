Уроженец Белоруссии Гофман официально возглавил "Моссад"

Фото: x.com/netanyahu

Уроженец Белоруссии, военный секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху генерал-майор Роман Гофман официально вступил в должность директора разведслужбы "Моссад". Об этом сообщает канцелярия Нетаньяху.

Израильский премьер принял участие в церемонии вступления Гофмана в новую должность. Нетаньяху напомнил, что тот репатриировался в Израиль из Белоруссии с родителями в возрасте 14 лет.

"Роман проложил свой путь самостоятельно и преодолел все трудности. После многих лет военной карьеры я выбрал его, чтобы он стал моим военным секретарем в самый судьбоносный период для страны", – отметил Нетаньяху.

Премьер также заявил, что приоритетом разведслужбы на ближайшие годы остается противодействие Ирану.

О назначении Гофмана на должность главы "Моссада" стало известно еще в апреле этого года. Его кандидатуру утвердил консультативный комитет по вопросам назначений на руководящие должности.

Гофман родился в 1976 году в белорусском городе Мозырь. В 1990 году он вместе с родителями репатриировался в Израиль, а спустя пять лет был призван на срочную службу в ЦАХАЛ. В 2022 году его назначили на должность главы национального центра учений сухопутных войск, а в 2024 он стал военным секретарем Нетаньяху.