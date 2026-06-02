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02 июня, 10:11

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Bloomberg: Вучич может стать премьер-министром Сербии после ухода с поста президента

Вучич может стать премьер-министром Сербии после ухода с поста президента – СМИ

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

Президент Сербии Александр Вучич допускает, что может занять пост премьер-министра страны после ухода с должности главы государства. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на самого Вучича.

Ранее он заявил, что в скором времени может сложить свои полномочия. Также Вучич анонсировал собрания правящей партии с 26 по 28 июня, по итогам которых население страны будут ждать крайне важные послания.

В ночь на 24 мая в столице Сербии Белграде прошел массовый антиправительственный митинг. Демонстранты приходили с национальными флагами и символикой в поддержку протестного движения студентов. Люди выкрикивали лозунги с критикой Вучича.

По данным МВД Сербии, в митинге принимали участие более 34 тысяч человек. В какой-то момент протестующие вступили в столкновение с полицейскими в районе лагеря сторонников Вучича. Во время столкновений полиция применила слезоточивый газ и оттеснила митингующих. Те, в свою очередь, поджигали мусорные баки и кидали бутылки в силовиков.

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