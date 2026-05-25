Вучич допустил, что может скоро уйти в отставку

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может в скором времени сложить свои полномочия. С таким заявлением он выступил во время визита в Китай, сообщает телеканал N1.

Вместе с тем Вучич подчеркнул, что не планирует уходить в отставку так, как это сделал бывший президент Борис Тадич. Сербский лидер также анонсировал собрания правящей партии с 26 по 28 июня, по итогам которых население страны будут ждать крайне важные послания.

В ночь на 24 мая в столице Сербии Белграде прошел массовый антиправительственный митинг. Демонстранты приходили с национальными флагами и символикой в поддержку протестного движения студентов. Люди выкрикивали лозунги с критикой Вучича.

По данным МВД Сербии, в митинге принимали участие более 34 тысяч человек. В какой-то момент протестующие вступили в столкновение с полицейскими в районе лагеря сторонников Вучича. В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ и оттеснила митингующих. Те, в свою очередь, поджигали мусорные баки и кидали бутылки в силовиков.