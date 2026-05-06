06 мая, 07:45

Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что сознательно упустил множество политических выгод ради сохранения моральных принципов своей страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала Informer.

Таким образом сербский лидер прокомментировал давление на Белград и свое неизменное решение не присоединяться к ограничительным мерам в отношении Москвы.

Вучич подчеркнул, что введение антироссийских санкций мгновенно превратило бы его в глазах Запада в "величайшего демократического лидера в мире" и не спровоцировало бы волнений среди граждан. Однако, по словам президента, цена такого признания оказалась бы неприемлемой.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует лишить Сербию до 1,5 миллиарда евро финансирования из-за тесных связей страны с Россией. Как отмечали СМИ, в Еврокомиссии дали понять, что Сербия является страной – кандидатом в ЕС и из-за этого там ожидают от нее поддержки во внешней политике.

