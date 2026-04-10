10 апреля, 16:59

Politico: ЕС может лишить Сербию 1,5 млрд евро из-за связей с Россией

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз может лишить Сербию до 1,5 миллиарда евро финансирования из-за тесных связей страны с Россией, сообщает RT со ссылкой на Politico.

По словам еврокомиссара Марты Кос, Еврокомиссия оценивает, соответствует ли Сербия условиям для выплат. ЕС, в частности, обеспокоен снижением независимости судов и давлением на СМИ. Часть чиновников Евросоюза при этом подталкивает комиссию к отказу от финансирования.

Кос добавила, что Сербия является страной-кандидатом. Из-за этого Евросоюз ожидает от нее поддержки во внешней политике. Однако посол Сербии при ЕС уверен, что Белград не будет лишен денег. Он также подчеркнул, что страна не отказывается от планов вступить в Евросоюз.

Ранее российское посольство в Белграде заявило, что Евросоюз вынуждает Сербию отказаться от закупок российского газа в пользу европейских поставок. По словам дипломатов, тесное сотрудничество России и Сербии вызывает резкое неприятие в Евросоюзе. Необходимость отказа от поставок газа подается через тезис об обеспечении энергетической безопасности.

