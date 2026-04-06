Песков не исключил причастность Украины к атаке на газопровод в Сербии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что во время расследования попытки атаки на газопровод в Сербии будут найдены следы Украины.

"Мы знаем, что пока нет доподлинных доказательств того, кто может стоять за попытками атак на европейской территории на эту важнейшую энергетическую артерию", – добавил он, обратив внимание, что газопровод в настоящее время работает в крайне напряженном режиме.

Пресс-секретарь президента России выразил надежду, что в Анкаре украинскому лидеру Владимиру Зеленскому было указано на недопустимость атак на газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток". Песков подчеркнул, что Москва принимает меры по обеспечению безопасности данной инфраструктуры.

5 апреля была обнаружена взрывчатка в автономном крае Воеводина вблизи магистрали, доставляющей российский газ из "Турецкого потока" в Сербию и Венгрию. В связи с этим была усилена охрана станции в поселке Жабари из-за угроз безопасности.

Директор сербского Военного агентства безопасности (ВБА) Джуро Йованич заявил, что диверсию на газопроводе планировал иностранец. Он пообещал арестовать подозреваемого. Йованич также обратил внимание, что маркировка на взрывчатке указывает на американское производство.

