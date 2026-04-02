Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
02 апреля, 11:31

Происшествия

"Газпром" сообщил об отражении новой атаки на компрессионную станцию "Русская"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

"Газпром" сообщил об отражении новой атаки на компрессионную станцию (КС) "Русская" газопровода "Турецкий поток".

Три БПЛА атаковали КС в период с 00:40 до 01:00. В результате атака была отражена совместными действиями сил Минобороны РФ и мобильных оперативных групп. В холдинге подчеркнули, что поражения объекта ПАО "Газпром" не допущено.

С 24 февраля объекты российской энергетической компании на юге страны подверглись атакам 13 раз. Две из них были совершены 10 и 11 марта по КС "Береговая" и "Казачья", а также "Русская".

Минобороны РФ возложило ответственность за нанесение ударов на Украину. Как пояснили в ведомстве, диверсии должны были остановить поставки газа европейским потребителям.

В Кремле произошедшее назвали тревожным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул безответственность Киева, указав, что данные атаки демонстрируют натуру и сущность Украины, в том числе в период мирового энергокризиса, который связан с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

происшествия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика