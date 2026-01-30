МИД РФ: ФРГ не ответила на предложение о поставках газа по "Северному потоку"

Фото: depositphotos/mikdam

Заявления Москвы о готовности возобновить поставки газа по уцелевшей ветке газопровода "Северный поток" остались без какой-либо реакции со стороны Германии. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

Он отметил, что российская сторона "не собирается никого уговаривать".

"Перспектив для возвращения к здравому энергодиалогу с Берлином не видим, свой ущербный для национальной экономики выбор там сделали", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Ранее Федеральный верховный суд Германии предположил, что взрывы на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" с высокой вероятностью были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что постановление Федерального суда ФРГ было сделано в стиле "хайли лайкли". В связи с этим он сообщил, что не знает, насколько решение суда может содержать подобного рода формулировки.

"Северные потоки" были подорваны в 2022 году. После этого было зафиксировано 4 утечки. По этой причине поставки газа по газопроводам прекратились. Всего в совершении диверсии подозреваются 7 человек. На их арест уже выданы ордеры.