Обвиняемый в подрыве "Северных потоков" украинец объявил голодовку в тюрьме

Фото: РИА Новости/Командование обороны Дании

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, который обвиняется в диверсии на газопроводах "Северный поток", объявил голодовку в итальянской тюрьме строгого режима. Об этом рассказал его адвокат Никола Канестрини, передает ТАСС.

По его словам, Кузнецов с 31 октября не употребляет еду. Адвокат украинца заявил, что его подзащитный требует соблюдения своих прав, в том числе на достаточное питание, на здоровую окружающую среду, на достойные условия содержания и на равное обращение с другими заключенными в вопросах свиданий с семьей и доступа к информации.



Правозащитник сообщил, что передал информацию о голодовке компетентным органам. В настоящее время Кузнецов ждет решение Верховного кассационного суда Италии по жалобе, поданной на второе решение суда Болоньи о его экстрадиции в Германию, где за антиконституционный саботаж обвиняемому грозит 15 лет тюрьмы.

"Северные потоки" были подорваны в 2022 году. После этого было зафиксировано четыре утечки. По этой причине поставки газа по газопроводам прекратились.

Помощник президента России и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев предполагал, что подрыв "Северных потоков" мог произойти при участии высокопрофессиональных представителей спецслужб НАТО.

В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревали в причастности к теракту. Помимо этого, были установлены личности еще двух злоумышленников.

Через год в Италии был задержан Кузнецов. Его обвинили в причастности к организации взрыва, разрушении сооружений и антиконституционной диверсии. СМИ выяснили, что до этого он работал в Службе безопасности Украины (СБУ).

По предварительным данным, украинец мог возглавлять группу по подрыву газопроводов. В частности, Кузнецов занимался координацией операции и руководством экипажа, который состоял из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника.

Всего в совершении диверсии подозревают 7 человек. На их арест уже выданы ордеры. Следователи также выявили связи с украинскими военнослужащими у части экипажа яхты "Андромеда", которая может быть причастна к подрывам "Северных потоков".

В частности, в польском городе Прушкув был задержан разыскиваемый немецкими властями гражданин Украины Владимир Ж., который подозревается в подрыве "Северных потоков". СМИ утверждали, что Польша хотела предоставить ему убежище.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала обратится в Международный суд ООН, если Германия, Швеция, Дания и Швейцария откажутся от досудебного спора по делу о подрыве "Северных потоков".

