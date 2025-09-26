Посол РФ Нечаев: попытки списать теракт на "Севпотоках" на дайверов неубедительны

Фото: ТАСС/Zuma

Попытки списать подрыв газопроводов "Северные потоки" на украинских дайверов-любителей, которые якобы действовали в одиночку, выглядят крайне неубедительно. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

По словам дипломата, запросы российской стороны о правовой помощи по делу о теракте на газопроводах по-прежнему остаются без ответа.

"Россия изначально настаивала на полномасштабном международном расследовании, призывала объединить усилия, подключив к нему опытных отечественных экспертов. Все наши инициативы были проигнорированы", – передает РИА Новости слова Нечаева.

Подобное поведение заставляет усомниться в объективности, беспристрастности и прозрачности проводимого расследования, добавил посол. Он обвинил западные страны в том, что они уже на протяжении трех лет продолжают держать мировую общественность в неведении о заказчиках подрыва "Северных потоков".

"Будто речь идет о каком-то рядовом событии, а не о масштабной техногенной катастрофе, которая квалифицируется как теракт, в том числе правительством ФРГ", – отметил дипломат.

Нечаев заключил, что данный теракт нанес колоссальный ущерб окружающей среде, в связи с чем виновные не должны остаться безнаказанными.

"Северные потоки" были подорваны в 2022 году. Поставки газа по трубопроводам пришлось прекратить. В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу по подозрению в причастности к теракту. Также были установлены личности еще двух злоумышленников.

Через год в Италии был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого обвинили в причастности к организации взрыва. СМИ выяснили, что до этого он работал в Службе безопасности Украины (СБУ).