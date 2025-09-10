Фото: TASS/Zuma

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ранее представивший расследование о причастности Соединенных Штатов к взрывам на "Северных потоках", впервые прокомментировал РИА Новости версию о роли украинца Сергея Кузнецова.

"Я написал то, что написал", – подчеркнул Херш в ответ на просьбу дать оценку выдвинутым обвинениям.

Журналист в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, Вашингтон готовил подрыв газопроводов за недели до начала спецоперации на Украине.

Он отмечал, что первоначальная цель подрыва состояла в сдерживании России от участия в конфликте, однако затем диверсию было решено переориентировать против Германии, которая воспринималась как слабое звено в коалиции поддержки Украины.

По словам журналиста, операцию подрыва подготовили еще к концу мая 2022 года, однако бывший американский президент Джо Байден отложил ее без объяснения причин.

"Северные потоки" были подорваны в 2022 году. Поставки газа по трубопроводам пришлось прекратить. В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу по подозрению в причастности к теракту. Также были установлены личности еще двух злоумышленников.

Через год в Италии был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого обвинили в причастности к организации взрыва. СМИ выяснили, что до этого он работал в Службе безопасности Украины (СБУ).

