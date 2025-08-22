WSJ: Задержанный по подозрению в подрыве "Северных потоков" ранее служил в СБУ

Фото: kustbevakningen.se

Мужчина, которого задержали в Италии по подозрению в подрыве "Северных потоков", ранее работал в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По информации издания, задержанный Сергей К. является уроженцем Украины и капитаном вооруженных сил в отставке. Также он служил в СБУ и подразделении сил противовоздушной обороны (ПВО).

Газета отмечает, что после задержания итальянские власти должны будут экстрадировать мужчину в Германию, где ему грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в диверсии.

Подрыв "Северных потоков" был осуществлен в сентябре 2022 года. В результате чего поставки газа по трубопроводам прекратились.

В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к диверсии. Кроме того, ведомство установило личности еще двух подозреваемых.

Украинец же был задержан в Италии по ордеру ФРГ 21 августа. Его обвиняют в соучастии организации взрыва, в разрушении сооружений, а также в антиконституционной диверсии. Ему вменяют участие в группе, которая установила взрывные устройства на газопроводах вблизи острова Борнхольм.