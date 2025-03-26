Лавров сообщил, что Россия и США обсуждают тему "Северных потоков"

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Россия и Соединенные Штаты на сегодняшний день обсуждают тему "Северных потоков". Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.

Глава МИД подчеркнул, что восстановление нормальной энергообеспеченности Европы находится не только в интересах Москвы и Вашингтона.

"Будет интересно, если американцы используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа. Но это уже какой-то сюрреализм", – рассказал Лавров.

Он назвал европейских политиков, выступающих против восстановления газопроводов, больными людьми и самоубийцами, подчеркнув, что на сегодня европейские страны и бизнесмены платят за энергоносители в несколько раз больше, чем американский бизнес.

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что Германия не намерена возобновлять поставки природного газа из России или восстанавливать газопровод "Северный поток – 2". Немецкие власти отметили, что не хотят продолжать "газовую зависимость" от России.

В Еврокомиссии, в свою очередь, заявили, что возобновление газового проекта "Северный поток" не соответствует интересам Евросоюза. В ЕК добавили, что "Северный поток" не способствует диверсификации энергетических поставок.

При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф допустил возобновление прокачки газа по трубопроводу "Северный поток". По его словам, санкции в отношении России смягчат после полноценного прекращения огня на Украине.