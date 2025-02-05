Handelsblatt: "Северный поток – 2" могут задействовать для импорта водорода из Финляндии

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Трубопровод "Северный поток – 2" могут задействовать для импорта водорода из Финляндии в Германию. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на источники из правительственных и деловых кругов.

В начале января швейцарский суд принял решение продлить до 9 мая 2025 года мораторий на банкротство компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода.

В связи с этим издание назвало проект "Балтийского морского водородного трубопровода" (BHC) одним из возможных вариантов использования "Северного потока – 2". Над проектом работают компании из Швеции, Финляндии и Дании. В таком случае к газопроводу была бы подведена отдельная ветка из Финляндии, а далее газ шел бы по оставшемуся участку трубопровода в Германию, уточняет издание.

В природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe при этом считают, что обсуждение импорта по газопроводу водорода может быть отговоркой для дальнейшего возобновления импорта российского природного газа.

Организация направила письмо министру финансов Йоргу Кукису с требованием публично ответить, планирует ли федеральное правительство добиваться ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2". Неназванный представитель правительства заявил, что в кабмине не ведется таких обсуждений.

Ранее депутат Бундестага Севим Дагделен призвала немецкие власти запустить подачу российского газа по сохранившейся нитке трубопровода "Северный поток – 2" после прекращения транзита через Украину.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. Были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Позже Швеция и Дания отказались от расследований инцидента. Германия заявила, что продолжит разбираться в обстоятельствах случившегося.

В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов. Кроме того, ведомству удалось установить личности еще двух подозреваемых.