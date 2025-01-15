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Россия не получала сигналов о готовности Германии возобновить работу сохранившейся ветки газопровода "Северный поток – 2" после того, как был остановлен транзит газа через Украину. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Как представляется, многолетнее конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество <...> принесено в жертву раскручиваемой доминирующими на Западе идеологическими силами оголтелой русофобской кампании по нанесению стратегического поражения нашей стране", – отметил дипломат.

Между тем кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель заявила, что ее фракция планирует возобновить работу газопровода "Северный поток" в случае прихода к власти.

До этого депутат Бундестага Севим Дагделен призвала немецкие власти запустить подачу российского газа по сохранившейся нитке трубопровода после прекращения транзита через Украину. Она заявила, что Киев, прекратив поступление газа из РФ в Европу, еще выше поднял цены на энергоносители, тогда как власти ФРГ и Евросоюз "радостно наблюдают" за разрушением европейской промышленности.