Директор ДЭС МИД РФ Биричевский: ФРГ не сообщала о готовности запустить "Северный поток"

15 января, 07:50Политика
Фото: ТАСС/ЕРА/MIKKEL BERG PEDERSEN
Россия не получала сигналов о готовности Германии возобновить работу сохранившейся ветки газопровода "Северный поток – 2" после того, как был остановлен транзит газа через Украину. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Как представляется, многолетнее конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество <...> принесено в жертву раскручиваемой доминирующими на Западе идеологическими силами оголтелой русофобской кампании по нанесению стратегического поражения нашей стране", – отметил дипломат.
Между тем кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель заявила, что ее фракция планирует возобновить работу газопровода "Северный поток" в случае прихода к власти.
До этого депутат Бундестага Севим Дагделен призвала немецкие власти запустить подачу российского газа по сохранившейся нитке трубопровода после прекращения транзита через Украину. Она заявила, что Киев, прекратив поступление газа из РФ в Европу, еще выше поднял цены на энергоносители, тогда как власти ФРГ и Евросоюз "радостно наблюдают" за разрушением европейской промышленности.
Россия прекратила транзит газа в Евросоюз через Украину
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