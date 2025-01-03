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Депутат Бундестага Севим Дагделен призвала немецкие власти запустить подачу российского газа по сохранившейся нитке трубопровода "Северный поток – 2" после прекращения транзита через Украину.

Парламентарий заявила, что Киев, прекратив поступление газа из РФ в Европу, еще выше поднял цены на энергоносители, тогда как власти ФРГ и Евросоюз "радостно наблюдают" за разрушением европейской промышленности.

"Запустите, наконец, "Северный поток" в эксплуатацию! Прекратите денежные подарки Киеву!" – написала Дагделен в соцсети X.

1 января "Газпром" лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита в Европу через Украину. С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществлялась.

В МИД РФ назвали Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита российского газа через Украину. В ведомстве отметили, что геополитическая подоплека такого шага видна на поверхности, а главным бенефициаром стали США.