"Газпром" остановил подачу газу в Европу через Украину

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"Газпром" лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита в Европу через Украину. Об этом сообщается в телеграм-канале холдинга.

"1 января 2025 года завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов: соглашения между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки российского газа через территорию Украины", – говорится в сообщении.

С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что страна планирует остановить транзит российского газа в Европу утром 1 января в связи с завершением соответствующего соглашения. Договор был заключен в 2019 году на пять лет.

Словацкий премьер Роберт Фицо обвинил украинского президента Владимира Зеленского в умышленной блокировке газа. Он также пригрозил Киеву остановкой поставок электроэнергии.

Владимир Путин сообщил, что Россия готова организовать поставку газа в Европу через Польшу и это может произойти мгновенно. Он подчеркнул, что российская сторона всегда выступала за деполитизацию экономических вопросов и не препятствовала поставкам газа в Европу.

