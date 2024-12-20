Премьер Словакии Фицо обвинил Зеленского в блокировании транзита газа через Украину

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил украинского президента Владимира Зеленского в умышленной блокировке транзита российского газа, сообщает "Московский комсомолец".

Фицо выступил перед представителями СМИ по итогам саммита Евросоюза. Он назвал абсурдом все требования Зеленского, касающиеся данного вопроса. В частности, требование не платить поставщикам газа из РФ до конца вооруженного конфликта.

"Зеленский абсолютно это исключил и выступил с предложениями, которые мне кажутся абсурдными. Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?" – сказал Фицо.

Политик также напомнил об экономических законах, так как в случае остановки Украиной транзита газ немедленно подорожает.

Между тем контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции 19 декабря. Президент отметил, что Украина перекрыла поставки газа из РФ европейским потребителям, хотя существование Украины зависит от Запада и от Европы в частности.

Ранее трейдеры предупреждали, что Европа может столкнуться с перебоями в поставках газа зимой с 2024 на 2025 год на фоне нестабильности мировых энергетических рынков и снижения импорта российского сырья.