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Покупатели сжиженного природного газа из Соединенных Штатов вынуждены будут просить газ у РФ, считает сербский лидер Александр Вучич. По его словам, это произойдет, когда Вашингтон сократит поставки сырья.

"Никто в мире не знает, что делать с электроснабжением, потому что через три-четыре года США перестанут экспортировать СПГ. Ведь им самим потребуется – из-за большего потребления, ИИ и электрических батарей. Тогда все встанем в очередь, и те, кто запрещали российский газ, будут стоять в очереди к Москве", – передает РИА Новости его слова.

Российская компания "Газпром" продолжает экспортировать газ в Сербию. Соглашение о газоснабжении между Сербией и Россией будет продлено следующей весной. Газ поступает в республику по "Турецкому потоку", и в ближайшие несколько лет объемы могут вырасти до четырех миллиардов кубометров в год.

Между тем Европа может столкнуться с перебоями поставок газа в зимние месяцы на фоне нестабильности мировых энергетических рынков и снижения импорта российского сырья, предупредило ранее издание Financial Times.

В материале отмечалось, что сейчас газовые хранилища Европы заполнены, но достаточно нескольких перебоев в поставках, чтобы все пошло не так. Ситуация осложняется возможным прекращением поставок российского газа через Украину, необходимостью поддержки энергетики Киева и ограниченным предложением СПГ на мировых рынках.

