Глава "Газпрома" Миллер заявил о формировании в мире нового газового региона

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В мире сейчас формируется новый регион потребления газа. Это уникальное явление, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на Петербургском международном газовом форуме.

По мнению Миллера, новый газовый регион очерчен Центральной и Южной Азией, Кавказом, Дальним Востоком, а также с дальнейшим созданием новых крупных экспортно ориентированных коридоров в направлении северо-восточной Азии.

В потреблении газа растет роль и стран Глобального Юга, отметил глава "Газпрома".

"25 лет тому назад страны Глобального Юга потребляли 45% мирового спроса на газ. В текущий период времени они потребляют 55% мирового спроса на газ. По нашим оценкам, к 2050 году объем потребления газа этими странами в мировом энергобалансе будет 70%", – передает слова Миллера ТАСС.

Он также заявил, что за девять месяцев этого года мировой спрос на газ увеличился на 60 миллиардов кубометров. На 80% этот прирост был сформирован Китаем, Индией и Россией.

Говоря о Центральной Азии, глава "Газпрома" указал, что в этот регион за девять месяцев вдвое выросли поставки газа. Компания рассчитывает на новые переговоры, обсуждение сотрудничества будет продолжено, заверил Миллер.

"Я могу сказать, что работа в рамках форума будет еще продолжена, нам предстоят очень интересные переговоры. И я уверен, что будут достигнуты новые договоренности, поставлены новые цели и новые задачи", – заключил он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сказал, что страна сможет реализовать свой сжиженный природный газ, несмотря на новые санкции ЕС, поскольку российская продукция остается востребованной другими потребителями.

По его словам, РФ не признает санкций, так как они являются незаконными и ухудшают положение тех, кто их вводит, а также собственных потребителей относительно цен на энергетические ресурсы.