Путин потребовал подготовить в ближайшие месяцы обновленную энергетическую стратегию

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Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" и кабмину заняться обновленной энергетической стратегией с приоритетом долгосрочного развития.

В ходе пленарного заседания "Российской энергетической недели" глава государства заявил, что в ближайшее время должен быть подготовлен 10-летний план развития "Газпрома", который обеспечит создание необходимой инфраструктуры для изменения географии поставок российских ресурсов.

"Если наши ранее традиционные покупатели решили отказываться от наших относительно дешевых энергоносителей и решили перейти на более дорогой ресурс, ну что же, это их выбор", – отметил Путин.

Он также подчеркнул, что стратегия должна учитывать масштабные планы по газификации российских регионов, а также увеличение переработки газа внутри России.

Ранее на "Российской энергетической неделе" Путин заявил о рекордном объеме энергопотребления в России. По его словам, этот показатель демонстрирует то, что экономика страны развивается.

Кроме того, президент отметил, что Россия готова наращивать технологический суверенитет собственных партнеров в энергетике, создавая научные и производственные цепочки.