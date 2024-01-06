Росатом к 2045 году рассчитывает построить больше энергоблоков, чем запланировано

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К 2045 году Росатом может построить больше энергоблоков, чем 42 запланированных. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".

Рассказывая о дальнейших планах госкорпорации, глава Росатома заявил, что, скорее всего, к 2045 году будет построено больше энергоблоков, чем запланировано.

Лихачев подчеркнул, что, несмотря на внешнее давление, Росатом продолжает оставаться глобальным лидером, поставив в 2023 году новые рекорды. Речь идет, в частности, о проекте "Прорыв", который является флагманским для атомной энергетики всей планеты.

Ранее сообщалось, что первый энергоблок атомной электростанции "Аккую" в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию, российская сторона выполнила все требования турецкого законодательства и международных стандартов сооружения АЭС.