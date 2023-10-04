В МИД РФ заявили о продолжении попыток Киева дестабилизировать обстановку в районе ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Украина продолжает попытки дестабилизировать обстановку в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Ситуацию вокруг ЗАЭС он назвал непростой. По его словам, РФ продолжает обмениваться с МАГАТЭ оценками и подходами к текущей ситуации.

Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев отметил, что Россия не фиксировала прямых ударов по Запорожской АЭС со стороны Украины с осени 2022 года, но обстановка в городе до сих пор остается напряженной. Позднее он подчеркнул, что Россия предпринимает всевозможные меры для обеспечения безопасности ЗАЭС.

Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что Киев попытался дискредитировать ВС РФ как гаранта безопасности при ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Отмечалось, что украинская сторона применила имитирующие взрывы боеприпасы. В ведомстве подчеркнули, что военные РФ обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии агентства на электростанцию.

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