Киев попытался дискредитировать ВС РФ при ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС – МО РФ

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Киев попытался дискредитировать ВС РФ как гаранта безопасности при ротации миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили имитирующие взрывы боеприпасы при ротации инспекторов. В ведомстве подчеркнули, что военные РФ обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, несмотря на провокацию украинской стороны.

В сообщении уточнили, что в радиусе одного километра от назначенного места перехода наблюдателей (разрушенный мост у населенного пункта Васильевка) объявили режим прекращения огня. Российские военные соблюдали его неукоснительно, но украинская сторона во время перехода применила имитирующие взрывы боеприпасы.

В составе миссии МАГАТЭ – пять инспекторов. Они находятся на станции с 1 сентября 2022 года после первого визита гендиректора агентства Рафаэля Гросси на ЗАЭС.

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявлял, что Украина планировала атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе. Сотрудники МАГАТЭ, в свою очередь, не выявили признаков минирования ЗАЭС.

В конце июля эксперты агентства нашли на периферии периметра электростанции противопехотные мины направленного действия. Как уточнял Гросси, мины находились в закрытой зоне, доступа к которой у персонала станции нет.

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