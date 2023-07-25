МАГАТЭ нашло на ЗАЭС не угрожающие ядерной безопасности мины

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нашли на периферии периметра Запорожской атомной электростанции противопехотные мины направленного действия. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает ТАСС.

Гросси рассказал, что 23 июля группа экспертов МАГАТЭ обнаружила мины, расположенные в буферной зоне между внутренним и внешним периметром станции. Он уточнил, что мины были расположены в закрытой зоне, доступа к которой у персонала станции нет.

"Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предыдущих случаях размещения мин за периметром объекта, а также в определенных местах внутри него", – указано в заявлении главы организации.

По его словам, наличие на станции подобных мин противоречит правилам ядерной и физической безопасности, однако в случае их детонации, системам станции ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что Киев обвинил Москву в планах взорвать ЗАЭС. Эксперты МАГАТЭ провели проверку станции и не обнаружили признаков минирования, о котором заявляла украинская сторона. Аналогичные результаты принес осмотр территории вокруг пруда-охладителя ЗАЭС.

Москвичам рассказали о ситуации вокруг Запорожской АЭС