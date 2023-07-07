Эксперты МАГАТЭ не обнаружили взрывных устройств в районе пруда-охладителя ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Специалисты МАГАТЭ осмотрели территорию вокруг пруда-охладителя Запорожской АЭС и не обнаружили там взрывных устройств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора организации Рафаэля Гросси

"Эксперты <...> получили дополнительный доступ на площадку Запорожской атомной электростанции, не обнаружив пока никаких видимых признаков мин или взрывчатых веществ", – сказал он.

Отмечается, что представителям МАГАТЭ предстоит еще осмотреть крыши третьего и четвертого реакторов электростанции, а также часть турбинного зала.

В конце июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовит теракт на ЗАЭС. Так, по ее словам, в Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, а в ряде регионов начались учения на случай аварии на ЗАЭС.

На днях советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что Украина в ночь на 5 июля собиралась атаковать ЗАЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе. Он утверждал, что ВСУ хотели сбросить на объект боеприпас, начиненный радиоактивными отходами.

Украинские власти между тем приписывали России планы подорвать ЗАЭС – якобы в Москве хотят обвинить в случившемся Киев. 5 июля эксперты МАГАТЭ провели первую проверку электростанции и не обнаружили признаков минирования. Однако затем они запросили дополнительный доступ в отдельные части объекта, чтобы убедиться в его безопасности.



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