Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ к ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запросило дополнительный доступ, который необходим для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление агентства.

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ в последнее время осматривали отдельные части станции, участки периметра большого пруда-охладителя, проводили обходы территории. На данный момент они запросили дополнительный доступ к частям турбинных залов, некоторым частям системы охлаждения станции и доступ на крыши реакторных блоков № 3 и № 4, уточнил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

По его мнению, специалисты должны проверить все части станции. Это важно для контроля полного соблюдения пяти основных принципов защиты АЭС после появившихся в последние дни заявлений относительно ситуации на площадке.

Ранее сотрудники МАГАТЭ не выявили признаков минирования ЗАЭС, заявил Гросси. При этом он отметил, что организация "продолжает сохранять бдительность".

Вечером 4 июля советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил, что Украина в ночь на 5 июля планирует атаковать ЗАЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе. По его словам, вместе с этим украинские боевики хотят сбросить с воздушного судна боеприпас, начиненный радиоактивными отходами.

После этого Минздрав Украины выпустил памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС. Перед эвакуацией жителям порекомендовали собрать чемодан с документами, маской для лица, влажными салфетками, одеждой, а также аптечкой и необходимым запасом еды и воды.

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