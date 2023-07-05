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Сотрудники МАГАТЭ не выявили признаков минирования Запорожской АЭС, заявил глава организации Рафаэль Гросси.

"В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию на ЗАЭС, однако мы продолжаем сохранять бдительность", – приводит ТАСС слова Гросси.

Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявлял, что Украина планировала атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе.

Кроме того, украинские боевики хотели сбросить с воздушного судна боеприпас, начиненный радиоактивными отходами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что ЗАЭС неоднократно подвергалась обстрелу боевиков киевского режима. По ее словам, украинский лидер Владимир Зеленский планирует совершить теракт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что диверсия Киева на ЗАЭС будет иметь катастрофические последствия. Он отметил, что в данный момент предпринимаются все действия для того, чтобы противостоять планам украинских властей.

Между тем Минздрав Украины выпустил памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС в ночь на 5 июля. Перед эвакуацией жителям порекомендовали собрать чемодан с документами, маской для лица, влажными салфетками, одеждой, а также с аптечкой и необходимым запасом еды и воды.

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