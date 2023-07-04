Электроснабжение восстановили на Запорожской АЭС

Фото: пресс-служба УМН ДНР

Электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) было восстановлено после сбоя, сообщил директор станции Юрий Черничук.

"В 14:00 закончены операции по вводу в работу линии 750 киловатт "Днепровская". Станция работает штатно", – приводит ТАСС его слова.

Ранее гендиректор концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявлял, что украинская сторона в ночь на 4 июля отключала Днепровскую ЛЭП, которая снабжала электричеством ЗАЭС.

Позже специалисты уточнили, что ЗАЭС перевели на резервные источники питания. Сообщалось, что нарушений не было зафиксировано, радиационный фон оставался в норме.

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