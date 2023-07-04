Нарушений эксплуатации ЗАЭС после отключения электроснабжения Украиной не обнаружено

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Нарушений безопасной эксплуатации Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после отключения от Днепровской ЛЭП и ее последующего перехода на резервные источники питания не было зафиксировано, радиационный фон находится в норме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу станции.

"Сегодня ночью действием электрической защиты отключилась линия 750 киловатт "Днепровская". Питание собственных нужд перешло на резервные трансформаторы. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано", – отметили в сообщении.

Отмечается, что радиационный фон на территории ЗАЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения соответствует естественному природному.

Ранее гендиректор концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявлял, что украинская сторона в ночь на 4 июля отключала Днепровскую ЛЭП, которая снабжала электричеством Запорожскую АЭС.

До этого Карчаа предполагал, что западные страны планируют устроить ЧП на ЗАЭС. По его словам, таким образом они хотят легализовать свое непосредственное участие в конфликте.

Контрнаступление Украины уже "захлебнулось" и западные хозяева Киева понимают, что украинский режим не может вытянуть эту ситуацию, отметил он. По его словам, Запад воспримет поражение Киева в конфликте как собственное, несмотря на то что ставки западные страны взвинтили самостоятельно.



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