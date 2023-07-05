Песков заявил, что диверсия Киева на ЗАЭС может иметь катастрофические последствия

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Диверсия, которую планирует провести Киев на Запорожской АЭС (ЗАЭС), может привести к катастрофическим последствиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Киев уже показал, что не пренебрегает ничем, подорвав Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС), отметил он.

"Киевский режим неоднократно продемонстрировал свою готовность не гнушаться ничем. Совсем недавно мы это видели в форме подрыва Каховской ГЭС, тоже с ужасающими последствиями", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, в данный момент обстановка вокруг ЗАЭС напряженная, так как угроза со стороны Украины по проведению диверсии достаточно велика. Ее последствия могут привести к катастрофе, подчеркнул он.

"Обстановка достаточно напряженная, потому что действительно велика угроза диверсий со стороны киевского режима", – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в данный момент предпринимаются все действия для того, чтобы противостоять планам украинских властей.

Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявлял, что украинская сторона в ночь на 5 июля планировала атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе.

По его словам, украинские боевики хотели сбросить с воздушного судна боеприпас, начиненный радиоактивными отходами.

Об этом же сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что станция неоднократно подвергалась обстрелам, а президент Украины Владимир Зеленский намерен совершить теракт для того, чтобы держать практически весь мир в заложниках.

В ночь на 5 июля Минздрав Украины выпустил памятку о действиях в случае взрыва на Запорожской АЭС. Перед эвакуацией жителям порекомендовали собрать чемодан с документами, маской для лица, влажными салфетками, одеждой, а также с аптечкой и необходимым запасом еды и воды.



Москва призвала ООН не допустить провокаций Киева на ЗАЭС