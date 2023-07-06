Безопасность сохранности отработанного топлива усилили на ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Безопасность сохранности отработанного топлива усилили на Запорожской АЭС (ЗАЭС). В частности, установили дополнительную защитную стену, заверенную печатями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом врио главы области Евгений Балицкий написал в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что власти учитывают возможные риски. Россия будет защищать мир от ядерной катастрофы и станцию от "террористов", заявил Балицкий.

По его словам, специалисты также усилили безопасность хвостохранилища, залили все надежным слоем бетона. Также постоянно контролируется уровень радиации.

4 июля советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил, что Киев в ночь на 5 июля планирует атаковать ЗАЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе. Он рассказал, что вместе с этим украинские боевики хотят сбросить с воздушного судна боеприпас с радиоактивными отходами.

Позднее сотрудники МАГАТЭ не выявили признаков минирования ЗАЭС, о чем заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. При этом он отметил, что организация "продолжает сохранять бдительность". Также спутниковые снимки компании США Planet Labs не выявили взрывных устройств на крыше двух энергоблоков Запорожской АЭС.

В Белом доме заявили, что США не располагают новыми данными по Запорожской АЭС