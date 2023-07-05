Спутниковые снимки не выявили наличия взрывных устройств на крыше ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Спутниковые снимки компании США Planet Labs не выявили взрывных устройств на крыше двух энергоблоков Запорожской АЭС. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

"Мы провели визуальное сравнение спутниковых изображений, которые были сделаны сегодня, с более старыми – от начала июня. Между снимками крыш энергоблоков 3 и 4 нет очевидных различий, однако взрывные устройства могут быть достаточно небольшими, чтобы их не было видно на таких фотографиях", – поделился редактор телеканала Адам Паркер.

Sky News не смог верифицировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российская сторона якобы установила предметы, похожие на взрывчатку, на крыше энергоблоков Запорожской АЭС.



4 июля советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля планирует атаковать ЗАЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе. Он рассказал, что вместе с этим боевики Украины хотят сбросить с воздушного судна боеприпас с радиоактивными отходами.

Впоследствии Минздрав Украины представил памятку о действиях в случае взрыва на ЗАЭС. Перед эвакуацией людям рекомендовали собрать чемодан с документами, маской для лица, влажными салфетками, одеждой, а также аптечкой и необходимым запасом еды и воды.

Международное агентство по атомной энергии, в свою очередь, запросило дополнительный доступ для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на ЗАЭС. Сотрудники МАГАТЭ в последнее время осматривали отдельные части станции, участки периметра большого пруда-охладителя, осуществляли обходы. Сейчас они попросили дополнительный доступ к частям турбинных залов, некоторым частям системы охлаждения станции и доступ на крыши реакторных блоков № 3 и № 4, поделился гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Ситуацию не оставили без внимания в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диверсия, которую планирует провести Киев ЗАЭС, может привести к катастрофическим последствиям.

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