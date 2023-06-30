Захарова заявила, что Киев готовит теракт на ЗАЭС

Фото: Пресс-служба УНМ ДНР

Власти Киева готовятся к совершению теракта на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем телеграм-канале.

Так дипломат прокомментировала сообщение о том, что в Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, и что в ряде регионов начались учения на случай аварии на ЗАЭС.

При этом Россия распространила в СБ ООН и Генассамблее письмо, в котором подтвердила, что не планирует взрывать Запорожскую АЭС. Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC News, что Россия якобы планирует совершить теракт на ЗАЭС, так как она не заинтересована в безопасности на Украине.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что от Украины исходит постоянная угроза инфраструктурных провокаций, в том числе на ЗАЭС. Постоянность этой угрозы, на взгляд политика, продемонстрировала диверсия на Каховской ГЭС.

Москва призвала ООН не допустить провокаций Киева на ЗАЭС