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15:26

Политика

Захарова заявила, что Киев готовит теракт на ЗАЭС

Фото: Пресс-служба УНМ ДНР

Власти Киева готовятся к совершению теракта на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своем телеграм-канале.

Так дипломат прокомментировала сообщение о том, что в Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, и что в ряде регионов начались учения на случай аварии на ЗАЭС.

При этом Россия распространила в СБ ООН и Генассамблее письмо, в котором подтвердила, что не планирует взрывать Запорожскую АЭС. Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу NBC News, что Россия якобы планирует совершить теракт на ЗАЭС, так как она не заинтересована в безопасности на Украине.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что от Украины исходит постоянная угроза инфраструктурных провокаций, в том числе на ЗАЭС. Постоянность этой угрозы, на взгляд политика, продемонстрировала диверсия на Каховской ГЭС.

Москва призвала ООН не допустить провокаций Киева на ЗАЭС

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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