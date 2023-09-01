Глава "Росатома" заявил, что прямых ударов по ЗАЭС не было с осени 2022 года

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Россия не фиксировала прямых ударов по Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре со стороны ВСУ с осени 2022 года, но обстановка в городе до сих пор остается напряженной. Об этом рассказал гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, передает "Интерфакс".

"Рядом с ЗАЭС, на территории тепловой станции, на территории ОРУ (открытого распределительного устройства), в Энергодаре, к сожалению, еще ситуация крайне напряженная", – заявил он.

Как утверждает Лихачев, до сих пор ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре Энергодара и по жилым домам, есть жертвы. Из-за рисков атак власти были вынуждены перенести начало учебного года на десятое сентября.

Гендиректор госкорпорации "Росатом" также отметил, что накануне прошла ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

"Вчерашняя миссия сопровождалась руководством МАГАТЭ, делегация высокого уровня присутствовала в Москве, и в режиме реального времени мы и наши партнеры смогли, как говорится, в ручном режиме отследить всю эту смену", – сообщил он.

Кроме того, Лихачев поблагодарил МАГАТЭ "за серьезное взаимодействие и поддержку" и надежду на то, что совместная работа поможет обеспечить "полную безопасность работы атомной станции и ее инфраструктуры".

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Киев попытался дискредитировать ВС РФ как гаранта безопасности при ротации миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Отмечается, что ВСУ применили имитирующие взрывы боеприпасы. В ведомстве подчеркнули, что военные РФ обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.



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