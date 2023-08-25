Балицкий заявил о запуске беспилотников по ЗАЭС со стороны ВСУ

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Украинские войска не совершают артиллерийских ударов по Запорожской АЭС, но запускают беспилотники. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Они в основном по станции именно беспилотниками или бьют, или они у них падают, трудно сказать, но такие мы фиксируем случаи. А ствольная и реактивная артиллерия по самой станции в последнее время не била", – цитирует его РИА Новости.

По словам Балицкого, ВСУ совершают удары по окраинам и периферии, а также по высоковольтным линиям и подстанциям. ЗАЭС в настоящее время ничего не угрожает.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что атаки ВСУ на Запорожскую АЭС могут привести к необратимым последствиям. Он назвал обстановку вокруг станции тревожной, поскольку украинские войска обстреливают ее из тяжелых вооружений.



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