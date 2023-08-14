Безопасность на ЗАЭС проверили после перевода энергоблока в режим горячего останова

Фото: Минобороны РФ

Безопасность Запорожской АЭС проверили после перевода в воскресенье, 13 августа, шестого энергоблока в режим горячего останова. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале администрации Энергодара.

"Специалисты проверили соблюдение требований регламентов и инструкций по эксплуатации в процессе перевода энергоблока № 6 ЗАЭС из состояния "холодный останов" в состояние "горячий останов". Недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено", – говорится в публикации.

На днях ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотником хранилище отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС. Отмечалось, что повреждение контейнеров с ядерным топливом могло привести к ядерной катастрофе.

До этого сотрудники МАГАТЭ зафиксировали на периферии периметра ЗАЭС противопехотные мины направленного действия. В агентстве подчеркивали, что они не угрожают безопасности станции.



Безопасность сохранности отработанного топлива усилили на ЗАЭС