15:47Безопасность
Безопасность на ЗАЭС проверили после перевода энергоблока в режим горячего останова
Фото: Минобороны РФ
Безопасность Запорожской АЭС проверили после перевода в воскресенье, 13 августа, шестого энергоблока в режим горячего останова. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале администрации Энергодара.
"Специалисты проверили соблюдение требований регламентов и инструкций по эксплуатации в процессе перевода энергоблока № 6 ЗАЭС из состояния "холодный останов" в состояние "горячий останов". Недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено", – говорится в публикации.
На днях ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотником хранилище отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС. Отмечалось, что повреждение контейнеров с ядерным топливом могло привести к ядерной катастрофе.
До этого сотрудники МАГАТЭ зафиксировали на периферии периметра ЗАЭС противопехотные мины направленного действия. В агентстве подчеркивали, что они не угрожают безопасности станции.
Безопасность сохранности отработанного топлива усилили на ЗАЭС
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