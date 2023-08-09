ВСУ попытались атаковать дроном хранилище ядерного топлива на ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Украинская сторона предприняла попытку атаковать беспилотником хранилище отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС, пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

"Повреждение контейнеров с ядерным топливом может вызвать ядерную катастрофу и смерти людей", – говорится в сообщении.

Ранее поступила информация, что ударный дрон ВСУ был перехвачен и посажен в городе Энергодар. Выяснилось, что беспилотник летел в сторону ЗАЭС.

До этого сотрудники МАГАТЭ зафиксировали на периферии периметра ЗАЭС противопехотные мины направленного действия. В агентстве подчеркивали, что они не угрожают безопасности станции.

Позже стало известно, что сотрудники войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ проводят контроль радиационной безопасности на территории Запорожской АЭС. В Минобороны России подтвердили, что на электростанции прошла очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ. Представители агентства убедились, что на ЗАЭС принимаются все необходимые меры безопасности.

Безопасность сохранности отработанного топлива усилили на ЗАЭС