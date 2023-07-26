Рогов заявил, что Зеленский отказался от планов удара по ЗАЭС из-за неэффективности

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от планов удара по Запорожской АЭС (ЗАЭС), так как посчитал их неэффективными. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на главу движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

По его информации, украинский лидер при планировании удара собрал заседание, где выслушал доклады специалистов в области ядерной безопасности. Главной темой встречи стал вопрос, к чему приведет удар оружием Storm Shadow, М-777 и HIMARS по сухому хранилищу отходов ядерного топлива, находящемуся на открытой площадке рядом с ЗАЭС.

Специалисты решили, что подобные удары повлекут за собой незначительный выброс радиоактивных веществ на слишком малую площадь поражения, который РФ сразу локализует, заявил Рогов.

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа 4 июля сообщил о планах Киева ударить по ЗАЭС в ночь на 5 июля. По его данным, украинские боевики планировали задействовать высокоточное оружие, дроны-камикадзе и сбросить с воздушного судна боеприпас с радиоактивными отходами.

Минздрав Украины, в свою очередь, представил памятку рекомендаций по действиям при взрыве на ЗАЭС. Людям посоветовали собрать чемодан с документами, маской для лица, влажными салфетками, одеждой и аптечкой.

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