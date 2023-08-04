Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:18

Политика

Специалисты МАГАТЭ не обнаружили взрывчатку при осмотре крыш энергоблоков ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Специалисты МАГАТЭ не обнаружили признаков минирования крыш энергоблоков Запорожской АЭС. Об этом сообщается в пресс-службе организации.

"Эксперты не увидели мин или взрывчатых веществ на крышах зданий и в турбинных залах третьего и четвертого энергоблоков", – говорится в уведомлении.

Ранее сообщалось, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ осуществляют контроль радиационной безопасности на территории ЗАЭС.

До этого сотрудники МАГАТЭ обнаружили на периферии периметра ЗАЭС противопехотные мины направленного действия. Отмечалось, что они не угрожают безопасности станции.

В Кремле сообщили об угрозе диверсии со стороны Киева на ЗАЭС

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика