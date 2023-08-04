Специалисты ВС РФ проводят радиационный контроль на территории ЗАЭС – МО

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ осуществляют контроль радиационной безопасности на территории Запорожской АЭС. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны РФ.

"Специалисты РХБЗ <...> выполняют мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и проводят радиационный контроль территории АЭС", – говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что на электростанции состоялась очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ, которые находятся там с сентября прошлого года, и подчеркнули, что сотрудники агентства неоднократно убеждались на ЗАЭС принимаются все необходимые меры безопасности.

Ранее стало известно, что 23 июля эксперты МАГАТЭ нашли на периферии периметра Запорожской АЭС противопехотные мины направленного действия. В организации заявили, что наличие подобных мин противоречит правилам ядерной безопасности, однако признали, что сами по себе они станции не угрожают.



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