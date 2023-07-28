Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:30

Безопасность

Пятый энергоблок Запорожской АЭС перевели в режим холодного останова

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Пятый энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) перевели в состояние "холодный останов" для проведения техосвидетельствования оборудования. Об этом сообщается в телеграм-канале станции.

"Реакторная установка пятого блока для проведения техосвидетельствования оборудования планово переведена в состояние "холодный останов", – говорится в сообщении.

До этого четвертый энергоблок станции перевели в состояние "горячий останов" с целью обеспечить паром ее нужды. Сообщалось, что после перевода радиационный фон ЗАЭС оставался в норме. Мониторинг обстановки осуществляли специалисты Центра гигиены и эпидемиологии.

Станция расположена в Энергодаре Запорожской области. Она имеет шесть энергоблоков суммарной мощностью шесть гигаватт. Атомный объект является самым крупным в Европе.

В Кремле сообщили об угрозе диверсии со стороны Киева на ЗАЭС

Читайте также

безопасность
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика