Радиационный фон на ЗАЭС в норме после перевода блока в режим горячего останова – ФМБА

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Радиационный фон на Запорожской АЭС остается в норме после перевода четвертого энергоблока в режим горячего останова во вторник, 25 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство.

"Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии <...> проводят постоянный мониторинг радиационной обстановки. Превышения показателей радиационного фона не выявлено", – сказали в ведомстве.

Ранее во вторник стало известно, что эксперты МАГАТЭ нашли на периферии периметра ЗАЭС противопехотные мины направленного действия. В организации отметили, что наличие мин противоречит правилам ядерной безопасности, однако в случае их детонации системам станции ничего не угрожает.

До этого в "Росатоме" заверили, что для обеспечения безопасности электростанции были приняты все необходимые меры. Для охраны предприятия были мобилизованы специальные силы министерства обороны РФ, в том числе противовоздушная оборона.



Безопасность сохранности отработанного топлива усилили на ЗАЭС