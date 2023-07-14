В "Росатоме" заявили, что приняты все меры для обеспечения безопасности российских АЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Для обеспечения безопасности российских АЭС приняты все необходимые меры. Об этом глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил в интервью Павлу Зарубину, видео размещено в телеграм-канале журналиста.

Лихачев подчеркнул, что ситуация находится под контролем. Необходимые мероприятия провели Росгвардия, на которой "лежит основная ответственность за физическую защиту атомных станций", Атом-охрана и служба безопасности "Росатома". Также мобилизованы специальные силы министерства обороны, в частности противовоздушная оборона, добавил он.

Ранее глава "Росатома" заявил, что госкорпорация обладала данными о подготовке Украины к удару по Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом свидетельствуют разведданные ВС РФ и показания попавших в плен диверсантов.

4 июля советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил о планах Киева ударить по ЗАЭС в ночь на 5 июля. По его данным, украинские боевики планировали задействовать высокоточное оружие и дроны-камикадзе. Вместе с этим Украина планировала сбросить с воздушного судна боеприпас с радиоактивными отходами.

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