В "Росатоме" заявили, что у РФ была информация о подготовке Киевом удара по ЗАЭС

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"Росатом" обладал данными о подготовке Украины к удару по Запорожской АЭС, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"И разведданные наших Вооруженных сил, и показания, в том числе попавших в плен диверсантов, говорят о признаках подготовки такой атаки", – сказал он в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видеозапись которого размещена в телеграм-канале.

4 июля советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил о планах Киева ударить по ЗАЭС в ночь на 5 июля. По его данным, украинские боевики планировали задействовать высокоточное оружие и дроны-камикадзе. Кроме того, он добавил, что вместе с этим боевики Украины намерены сбросить с воздушного судна боеприпас с радиоактивными отходами.

Позже Минздрав Украины выпустил памятку действий при взрыве на ЗАЭС. Перед эвакуацией людям рекомендовали собрать чемодан с документами, маской для лица, влажными салфетками, одеждой, а также аптечкой и необходимым запасом еды и воды.

Вместе с тем Киев обвинил Москву в планах взорвать ЗАЭС. Эксперты МАГАТЭ провели проверку станции и не обнаружили признаков минирования, о котором заявляла украинская сторона. Аналогичные результаты принес осмотр территории вокруг пруда-охладителя ЗАЭС.

В Белом доме заявили, что США не располагают новыми данными по Запорожской АЭС