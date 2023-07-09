Медведев прокомментировал информацию об атаке Дерногорской АЭС в Смоленской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Россия может нанести ракетный удар по ядерным объектам в Восточной Европе, если информация о попытке атаковать Десногорскую АЭС в Смоленске ракетами НАТО подтвердится. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться", – написал он.

Отмечается, что 9 июля в ряде телеграм-каланов появились сообщения, утверждающие, что Вооруденные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Десногорскую АЭС в Смоленской области.

Смоленская АЭС является филиалом концерна "Росэнергоатом", она находится в трех километрах от города Дерногорска на правом берегу Десногорского водохранилища.

Также из информации следовало, что два энергоблока АЭС работают в обычном режиме, третий блок находится на плановом ремонте.

4 июля советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявлял, что в ночь на 5 июля Киев планировал атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и дронов-камикадзе. В качестве одно из вариантов ВСУ хотели сбросить с воздушного судна боеприпас с радиоактивными отходами.

Однако сотрудники МАГАТЭ не выявили признаков минирования станции, в чем обвиняла Россию украинская сторона. Глава организации Рафаэль Гросси подчеркнул, что специалисты МАГАТЭ "продолжают сохранять бдительность".

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что Россия призывает США и страны Запада повлиять на киевский режим, чтобы избежать масштабной катастрофы на Запорожской АЭС. Он также подчеркнул, что заявления украинской стороны о российских провокациях на ЗАЭС абсурдны.



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