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16:26

Безопасность

В ФМБА не выявили повышения уровня радиации после перевода ЗАЭС в режим горячего останова

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России не выявили повышения уровня радиации после перевода шестого энергоблока Запорожской АЭС в режим горячего останова. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе агентства.

"По результатам мониторинга превышение уровня радиации не выявлено", – говорится в сообщении.

Ранее шестой энергоблок станции перевели в режим горячего останова, разогрев его до номинальных показаний. Подобная мера была реализована для того, чтобы обеспечить ЗАЭС горячим паром.

До этого четвертый блог атомной электростанции вводили в режим холодного останова. Решение было принято для надежного прохождения осенне-зимнего периода и поддержания исправного состояния оборудования.

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