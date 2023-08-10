Реакторную установку четвертого блока ЗАЭС переведут в состояние "холодный останов"

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Реакторную установку четвертого блока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) переведут в состояние "холодный останов", сообщается в телеграм-канале ЗАЭС.

Отмечается, что при использовании четвертого блока ЗАЭС эксперты выявили признаки неплотности трубной части парогенератора № 3.

"Для надежного прохождения осенне-зимнего периода и поддержания исправного состояния оборудования было принято решение перевести реакторную установку блока № 4 в состояние "холодный останов", – отмечается в сообщении.

В настоящее время ЗАЭС рассматривает вопрос перевода блока № 6 в состояние "горячий останов" для обеспечения паровых собственных нужд.

Накануне украинская сторона предприняла попытку атаковать беспилотником хранилище отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС. По заявлению силовых структур, повреждение контейнеров с ядерным топливом может вызвать ядерную катастрофу и смерти людей.

До этого сотрудники МАГАТЭ зафиксировали на периферии периметра противопехотные мины направленного действия. В агентстве подчеркивали, что они не угрожают безопасности станции.



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