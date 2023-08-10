В МАГАТЭ заявили, что перехваченный у Энергодара дрон не угрожал Запорожской АЭС

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Дрон, который ранее удалось перехватить в районе Энергодара, не угрожал безопасности Запорожской атомной электростанции, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

"ЗАЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ, что 9 августа в районе Энергодара был замечен и перехвачен беспилотник, но он не имел отношения ни к ЗАЭС, ни к находящейся рядом теплоэлектростанции, ни к городу", – передает ТАСС сообщение экспертов.

В МАГАТЭ подчеркнули, что беспилотник не представлял угрозы для безопасности ЗАЭС.

Ранее СМИ со ссылкой на силовые структуры писали, что украинская сторона предприняла попытку атаковать беспилотником хранилище отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС.

До этого ударный дрон ВСУ был перехвачен и посажен в Энергодаре. Говорилось, что беспилотник летел в сторону станции.

Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что попытки атак БПЛА на Запорожскую атомную станцию не прекращаются, в связи с чем сохраняется реальная угроза ядерной безопасности. Тему беспилотных летательных аппаратов он назвал не просто тревожной, а опасной.



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