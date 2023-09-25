25 сентября, 15:36Безопасность
В "Росатоме" заявили, что РФ принимает все меры для обеспечения безопасности ЗАЭС
Фото: пресс-служба УНМ ДНР
Россия предпринимает всевозможные меры для обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Об этом сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
По его словам, позиция России в намерении сохранить безопасность вокруг атомных объектов и установок остается неизменной. Это является приоритетным направлением для страны.
"Мы принимаем все необходимые меры для обеспечения ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС", – цитирует Лихачева ТАСС.
Вместе с тем глава организации добавил, что единственную угрозу для ЗАЭС и ее работников представляют действия украинских вооруженных формирований.
До этого глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным направлениям деятельности агентства. По результатам встречи было решено, что РФ продолжит взаимодействовать с МАГАТЭ, чтобы пресекать угрозы ЗАЭС, которые создает Украина и обеспечить нормальное функционирование станции.
Читайте также